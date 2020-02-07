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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جاد: بناء مصر الرقمية يضاعف سوق المعلومات المحلي 200%

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:22 ص
وليد جاد
وليد جاد
طارق عتمان
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تستعد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الي تنظيم مؤتمرها السنوي وطن رقمي 7، تحت شعار Smarter digitalization يوم 22 مارس المقبل، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز قطاع المدن الذكية خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الغرفة إنه يتم الاستعدادات النهائية لعقد المؤتمر بالقاهرة مشيرا إلى دعوة عدد من الغرف الصناعية بإفريقيا للمشاركة والحضور في هذا المؤتمر، والذي سيقدم توصيات في عدة مجالات بحضور ورعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

وقال جاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المؤتمر سيقدم منصة رقمية للشركات العاملة بالقطاع في مجالات الذكاء الاصطناعي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.. مؤكدا أن مصر من أكبر أسواق المنطقة التي ستجذب هذه التقنيات.

وأوضح جاد أن استراتيجية مصر 2030 تستهدف بناء 14 مدينة ذكية، مما سيؤدي الى فتح اسواق كبيرة أمام الشركات التكنولوجية لتوفير الحلول والتقنيات المطلوبة، وعلى رأسها مدينتي العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة مؤكدا أن بناء مصر الرقمية سيؤدي إلى زيادة حجم سوق المعلومات المحلي في مصر بنسبة تصل 200%.

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