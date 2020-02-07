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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع الأسهم الأوروبية إثر انتشار «كورونا»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:14 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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تراجعت الأسهم الأوروبية تراجعا طفيفا عن أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الجمعة، مع تأثر المعنويات سلبا بارتفاع حصيلة وفيات تفشي الفيروس التاجي وسرعة انتشار العدوى.

و كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2% مع ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 636 وحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 31 ألفا و161.

ومع إيقاف شركات عديدة العمليات وإغلاقها مكاتبها في الصين، يحاول المستثمرون تقييم الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن تعطيلات الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وتركزت الخسائر في القطاعات المنكشفة على الصين مثل المواد الأساسية والمنتجات الفاخرة وشركات السيارات، والتي تقلبت بشدة على مدى الأسبوعين الأخيرين بفعل المخاوف المتعلقة بالفيروس.

وكان سهم نورسك هيدرو هو الأسوأ أداء على ستوكس 600 بعد أن جاءت الأرباح الفصلية للشركة دون التقديرات.

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