موسكو تتهم إسرائيل بتعريض طائرة مدنية للخطر عمدًا

اتهم الجيش الروسي، اليوم الجمعة، إسرائيل باستخدام طائرة «إيرباص 320»، وعلى متنها 172 راكبًا، كدرع للهروب من صواريخ الدفاع الجوي السورية التي أطلقت، ليل الأربعاء الخميس، ردًا على قصف إسرائيلي قرب مطار دمشق.وشن سلاح الجو الإسرائيلي ضربات في محيط العاصمة السورية، تصدت له الدفاعات الجوية السورية، حسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.وأكدت الوزارة: "لحظة شن الطيران الإسرائيلي هجماته كانت طائرة إيرباص 320 مدنية تقترب، استعدادًا للهبوط"، لتجد نفسها "في منطقة مميتة بين الضربات الجوية ونيران المدفعية".وأضاف البيان أنه بفضل "التدخل السريع لمراقبي الحركة الجوية في مطار دمشق" تمكنت الطائرة من "الخروج من تلك المنطقة التي كانت فيها بمرمى أنظمة الدفاع الجوي السورية".وأكد البيان أن الطائرة التي أقلعت من طهران، وعلى متنها 172 مدنيًا، تمكنت من الهبوط بأمان في قاعدة حميميم العسكرية الروسية.