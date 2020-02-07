البرلمان ينظر في مشكلات الصرف الصحي الأسبوع المقبل

وتتمثل هذه الطلبات في الآتي:

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، 27 طلب إحاطة بشأن مشكلات الصرف الصحى ومياه الشرب، وكذلك المحطات المتهالكة، ووضع جدول زمنى للانتهاء من التطوير والإحلال والتجديد، وسرعة تحسين مستوى الخدمة المقدمة.1. عدم إقامة محطة صرف صحي لقرية سنديون، مركز قليوب، القليوبية.2. سوء حالة مياه الشرب بباسوس ــ القليوبية.3. ضعف المياه بمركز القناطر الخيرية.4. عدم دفع المبالغ المستحقة بشأن الرصف وإعادة الشيء لأصله.5. رفع أغطية الصرف الصحي بطريق جانبية الباسوسية بمنطقة عزبة الشيمي بقرية أبوالغيط ــ القليوبية.6. عدم انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية الوحدة المحلية بسنديون ــ القليوبية.7. عدم إدراج بعض القرى بمركز طـوخ، القليوبية بخطة الصرف الصحي، وعدم تشغيل خدمة الصرف الصحي للقرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بها.8. عدم الانتهاء من تسليم مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بكفر العرب وأبوزهرة بمحافظة القليوبية.9. تقاعس شركة مختار إبراهيم في تنفيذ مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بمحافظة القليوبية.10. عدم البدء في توصيل مشروع الصرف الصحي لقرية الفاروقية التابع لمركز ومدينة بنها ــ القليوبية.11. الموافقة على تنفيذ خط انحدار بطول 1400م بقطر 500 مم مواسير بلاستيك من منطقة الساحل، وحتى مدخل محطة الرفع بقرية بطا التابع لمركز ومدينة بنها – القليوبية.12. عدم الانتهاء من تشطيب غربة المحولات بمحطة الصرف الصحي بقرية شبلنجة، مع توفير الأجهزة الكهروميكانيكية والطلمبات؛ للبدء في تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرى الوحدة المحلية بشبلنجة، القليوبية.13. إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية شبلنجة وكفر أبوزهرة، والتي بلغت نسبة الأعمال بها 85%، وكذلك نهو الأعمال بقرية نقباس ميت السباع 85% لارتباط المشروع بإنهاء محطة معالجة شبلنجة، القليوبية.14. تباطؤ الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض المناطق في مركز الخانكة بالقليوبية.15. إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بمدينة طور سيناء.16. وجود الثغرات والمغالطات لمسابقة التعيينات بشركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء.17. عدم اعتماد الأحوزة العمرانية ببعض المدن بمحافظة الوادي الجديد.18. عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية عدن بالوادي الجديد.19. عدم الانتهاء من أعمال شبكة الصرف الصحي بمدينتي الضبعة والحمام في مطروح.20. عدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بعمل عقود مؤقتة للمحصلين بالشركة.21. عدم وجود محطة صرف صحي بمدينة السلوم، مطروح.22. عدم البدء في تنفيذ إنشاء شبكة الصرف الصحي بمدينتي حلايب وشلاتين في البحر الأحمر.23. عدم البدء بمشروع الصرف الصحي الضبعية التابع لمحافظة الأقصر.24. عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية المطاعنة بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.25. عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بمحافظة أسوان رغم اعتمادها بموازنة 2018/2019.26. عدم توصيل خدمة الصرف الصحي بمنطقة خور إسنا بلانة بمبرر عدم موافقة وزارة الري لمرور الخط من أعلى كوبري ترعة النقرة والطويسة محافظة أسوان.27. استكمال نظر مشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد العقاد، و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري.