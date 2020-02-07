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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الآسيوية تتراجع بسبب «كورونا»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الآسيوية، في ختام جلسة تعاملات اليوم (الجمعة)، بعد ثلاث جلسات من المكاسب المتتالية، وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات التجارة الصينية عن شهر يناير.

وأعلن مكتب الجمارك الصيني أن بيانات الصين التجارية لشهر يناير، والتي كان من المفترض أن تصدُر صباح اليوم، ستُدمج مع البيانات التجارية لشهر فبراير.

وخالف المؤشر الرئيسي للأسهم الصينية الاتجاه الهبوطي لمؤشرات الأسهم الآسيوية، ليرتد قليلا عن الخسائر التي مُني بها سابقًأ، وارتفع مؤشر "شنغهاي" بنسبة 0.33% ليُغلق عند مستوى 2875.9 نقطة، وصعد مؤشر بورصة "شنزين" لأسهم التكنولوجيا قليلًا ليصل إلى 10611.5 نقطة بعد أن أعلنت الحكومة الصينية خفض التعريفات الجمركية المفروضة على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار إلى النصف اعتبارًا من الرابع عشر من فبراير الجاري.

وكانت المؤشرات قد هبطت بشكل حاد يوم الاثنين الفاضي عندما أُعيد فتح الأسواق الصينية بعد عطلة العام القمري الجديد، قبل أن تحاول التعافي ببطء في الجلسات التالية.

وفي هونج كونج، انخفض مؤشر "هانج سينج" بنسبة 0.50%، أما في اليابان، فقد تراجع مؤشر "نيكي" عن المكاسب التي سجلها سابقًا وانخفض بنسبة 0.19% ليصل إلى 23827.9 نقطة، وانخفض مؤشر "توبيكس" بنسبة 0.28% ليصل إلى 1732.1 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر "كوسبي" بنسبة 1.02% في ظل تراجع أسهم شركات صناعة السيارات في اليابان وكوريا الجنوبية وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وفي أستراليا، انضمت سوق الأسهم إلى ركاب الاتجاه النزولي، وانخفض مؤشر سوق الأسهم الاسترالية بنسبة 0.38% ليصل إلى 7022.6 نقطة متأثرة بانخفاض أسهم شركات التعدين والنفط.

وتراجع أيضًا مؤشر القياس العالمي "إم إس سي آي" الأوسع نطاقًا للأسواق الناشئة بنسبة 0.69%.

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