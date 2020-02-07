وفد روسي يزور تركيا لبحث الوضع في إدلب السبت

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، توجه وفد روسي إلى تركيا السبت المقبل، وذلك لبحث الوضع في إدلب بسوريا.وأضاف جاويش أن المحادثات تهدف لوقف "الاعتداء"، ومنع مأساة إنسانية، وتسريع وتيرة العملية السياسية في سوريا، وفقًا لرويترز.وأكد وزير الخارجية التركي أنه لا بد من القيام بكل ما يلزم لوقف الكارثة الإنسانية في إدلب السورية.وفي سياق متصل، طالب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض المكلف بشئون إدارة الأزمات في الاتحاد يانس ليناريتش، بإيقاف أعمال القصف وغيرها من الهجمات التي يتم شنها على المدنيين في شمال غرب سوريا.وقال المسئولان الأوروبيان، في بيان مشترك أورده الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أمس الخميس: إن الاتحاد الأوروبي يحث جميع أطراف النزاع على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون المساعدة دون عوائق، واحترام قواعد والتزامات القانون الدولي الإنساني، التي تشمل حماية المدنيين.