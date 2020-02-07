البترول تعلن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 724 ألف وحدة سكنية

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انتهاء قطاع البترول من توصيل الغاز الطبيعى إلى 724 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليو 2019 إلى يناير 2020 ليصل إجمالي الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى 10 مليون و750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2020، لافتا إلى الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلى 45 منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية.جاء ذلك في اجتماع المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع فى استخداماته كوقود للسيارات خلال العام المالى الحالى 2019 2020.وأضاف الملا أنه جار حاليا التوصيل إلى 476 ألف وحدة سكنية أخرى استكمالا لتنفيذ خطة العام المالى الحالى التى تستهدف التوصيل وإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية مؤكدًا أن المعدلات الحالية للتوصيل تعد أحد ثمار مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على ٦ سنوات للمبلغ الذي يساهم به المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية وذلك فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة.و تم استعراض الموقف التنفيذى لخطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل التى تشير إلى الاستمرار فى تنفيذ شبكات جديدة للتوصيل إلى مناطق ومدن وقرى تستفيد بالغاز الطبيعى لأول مرة حيث سيتم التوصيل إلى 41 منطقة خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى ليصل إجمالي المناطق والقرى التي تم توصيلها لأول مرة إلى 86 منطقة وقرية وذلك إلى جانب استكمال أعمال التوصيل فى باقى المناطق.وتشمل المناطق التى تم الانتهاء من التوصيل إليها لأول مرة خلال النصف الأول من العام يأتي من بينها الحوامدية وعرب أبوساعد والشوبك والمنيا بمركز الصف بالجيزة وعزبة البرنس بالاسكندرية وقرى شنديد بمركز إيتاي البارود وكفر غنيم بالبحيرة وقرى دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزمون والعدوة والشيخ المسلمى بههيا والقرين والحلوات ومدينة الإبراهيمية بالشرقية بالإضافة إلى قرى كبيش بالغربية ودرين بنبروه بالدقهلية ومدينة القوصية بأسيوط.وتشمل الإجراءات المتخذة للمساهمة فى تنفيذ الخطة بالمعدلات الحالية والتي تشمل التركيز على مناطق ذات كثافة سكانية عالية وتطبيق مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر والتنسيق المكثف مع الجهات المعنية لسرعة استخراج تصاريح العمل فضلا عن دعم كفاءة فرق العمل المؤهلة فى شركات التوصيل لتحقيق معدلات أداء متميزة.كما تابع الملا خلال الاجتماع موقف تنفيذ مشروع التوصيل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث جرى الانتهاء من 65 ألف وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى إليها بالقرى الأكثر احتياجا ومن المخطط التوصيل إلى 60 ألف وحدة أخرى ليرتفع العدد إلى 125 ألف وحدة سكنية.وتابع الملا خلال الاجتماع موقف استخدام عدادات الغاز الطبيعى مُسبقة الدفع بشكل تجريبي حيث تم الانتهاء بنجاح من استخدام تلك العدادات بواقع 20 ألف عداد فى مناطق الأسمرات 1،2 بالقاهرة وبشائر الخير ٣،٢،١ بالاسكندرية. وجارى اتخاذ إجراءات توريد 200 ألف عداد مسبق الدفع بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى خلال الربع الثاني من العام الحالي.وفى هذا الإطار، وجه المهندس طارق الملا بأهمية الانتظام فى تحصيل قيمة استهلاك الغاز الطبيعى بالمنازل دوريًا وعدم تراكم الفواتير الشهرية للاستهلاك على المواطنين مؤكدًا أهمية التوسع فى تطبيق وسائل حديثة وميسرة والاتجاه إلى التحول الرقمى فى تحصيل قيمة الفواتير وخدمات السداد الالكترونى للتيسير على المواطن ودعم انتظام منظومة التحصيل إلى جانب التوسع تدريجيا فى استخدام عدادات الغاز الطبيعى مُسبقة الدفع.كما تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود والتى شهدت الانتهاء من تحويل أكثر من 25 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ليصل بذلك اجمالى السيارات المحولة إلى نحو 301 ألف سيارة تخدمها 192 محطة و74 مركز تحويل.وحضر الاجتماع الدكتور هشام لطفى وكيل الوزارة للشئون القانونية والمحاسب خالد عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس أحمد محمود نائب رئيس القابضة للغاز للتخطيط والمشروعات والمحاسبة منى خضير نائب رئيس ايجاس للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة والتجارة الداخلية والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد وعدد من رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى.