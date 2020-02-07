«علاوي» يدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لحماية المتظاهرين

حذر زعيم "ائتلاف الوطنية" العراقي إياد علاوي من خطورة تفاقم الأوضاع التي تمر بها حاليا البلاد، داعيا في الوقت ذاته الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل الفوري لحماية المتظاهرين في العراق.وقال علاوي ـ في رسالة أرسلها للأمين العام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريس وأوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة ـ إن "الأوضاع الحالية في العراق انحدرت إلى مستوى مريع وخطير في ظل استمرار المليشيات الاعتداء على المتظاهرين السلميين، لذلك نناشدكم إلى ضرورة التدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم والاغتيالات والاختطاف التي تمارس بحق أبناء الشعب العراقي".وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي يشهد فيه العراق توترا حادا إثر استقالة الحكومة جراء التظاهرات المطالبة بنظام جديد من جهة، وأزمة اغتيال قادة الحشد الشعبي في غارة أمريكية قرب مطار بغداد من جهة أخرى، وسط أجواء يصعب التكهن خلالها بما ستؤول إليه الأمور في بغداد، بحسب مراقبين.