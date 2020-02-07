رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«علاوي» يدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لحماية المتظاهرين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:47 ص
إياد علاوي
إياد علاوي
ا ش ا
طباعة
حذر زعيم "ائتلاف الوطنية" العراقي إياد علاوي من خطورة تفاقم الأوضاع التي تمر بها حاليا البلاد، داعيا في الوقت ذاته الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل الفوري لحماية المتظاهرين في العراق.

وقال علاوي ـ في رسالة أرسلها للأمين العام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريس وأوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة ـ إن "الأوضاع الحالية في العراق انحدرت إلى مستوى مريع وخطير في ظل استمرار المليشيات الاعتداء على المتظاهرين السلميين، لذلك نناشدكم إلى ضرورة التدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم والاغتيالات والاختطاف التي تمارس بحق أبناء الشعب العراقي".

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي يشهد فيه العراق توترا حادا إثر استقالة الحكومة جراء التظاهرات المطالبة بنظام جديد من جهة، وأزمة اغتيال قادة الحشد الشعبي في غارة أمريكية قرب مطار بغداد من جهة أخرى، وسط أجواء يصعب التكهن خلالها بما ستؤول إليه الأمور في بغداد، بحسب مراقبين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

«الأرصاد»: طقس اليوم غير مستقر وأمطار بهذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

منذ ساعة

الحكومة تنفي إيقاف البطاقات التموينية حال عدم التسجيل بـ«دعم مصر»

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

الصور

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

image description

فيفي عبده ولبلبة ونجوم الفن في عزاء نادية لطفي

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي إيقاف البطاقات التموينية حال عدم التسجيل بـ«دعم مصر»

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

«الأرصاد»: طقس اليوم غير مستقر وأمطار بهذه المناطق

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

فستان الجيل الخامس بحفل توزيع جوائز «البافتا» 2020

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

الأمطار تخمد حرائق أستراليا

رائدة فضاء أميركية تحطم رقما قياسيا بعد مهمة تاريخية

63 % من الهنود لا يستهلكون البروتين في نظامهم الغذائي

محمد عثمان: حفل «ليلة حب» يناسب التطور الزمني

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»

«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا

عرض مسرحية «الذهب» بقصر ثقافة السويس.. 13 فبراير

«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات