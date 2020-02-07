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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تستكمل إجلاء رعاياها من ووهان

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:45 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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ذكرت مجلة دير شبيجل، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانية تسعى لإجلاء مجموعة أخرى من الألمان من منطقة ووهان بوسط الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 630 شخصا.

وكانت ألمانيا أجلت بالفعل أكثر من 100 ألماني وأفراد أسرهم من ووهان بؤرة تفشي الفيروس في نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت المجلة أنه لا يزال هناك حوالي 20 ألمانيا في منطقة ووهان.

وأضافت دير شبيجل أنهم قد ينقلون جوا على متن طائرة من المقرر أن تنقل رعايا بريطانيين في مطلع الأسبوع، وذكرت أن المناقشات حول ذلك جارية بالفعل مع الحكومة البريطانية.

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