2000 دولار شهريًا.. مرتزق سوري يكشف أوامر تركيا في ليبيا

كشف أحد المرتزقة السوريين في الأراضي الليبية أوامر الجيش التركي لهم، وكيف احتالت عليهم وأخذت موافقتهم للقتال في ليبيا.وقال أحد المرتزقة في مقابلة مع موقع إنفستجايتف جورنال، إن تركيا أبلغتهم أنهم سيقاتلون جنودا روس في ليبيا مقابل 2000 دولار شهريا.وكشف السوري التي امتنعت الصحيفة عن ذكر اسمه الحقيقي وأطلقت عليه اسم "أحمد"، يبلغ من العمر 21 عاما، من بلدة كفر نبل في ريف إدلب، الطريقة التي تتبعها أنقرة لإقناع المرتزقة الموالين لها في سوريا بالانتقال إلى ليبيا.وأشار "أحمد" إلى أن الأتراك كشفوا لهم عما سموه دوافع كافية للقتال في ليبيا، ونوه قائلا: "هناك جنود روس، الأتراك أكدوا هذا لنا، وأكدو أيضا أننا لن نؤذي أي ليبي هنا، إلا أنهم قالوا لنا إن وجدنا أي روسي نقتله"، وفقا لما نقلته قناة العربية عن الصحيفة.وأوضح أن كثيرا من السوريين المنقولين إلى ليبيا حاولوا الفرار من المعسكرات إلى إيطاليا، متابعا "جاء الأتراك ليحسبوا عددنا وليتأكدوا من عدم حدوث ذلك".ولفت "أحمد" إلى أنه عقب وقت قصير من وصوله إلى المخيم برفقة 70 شخصا آخرين انقسموا بين القوات البرية والقناصة ومواقع أخرى، موضحا أن هؤلاء لا يتدربون تدريبا عاديا، بل يتدربون على حروب الشوارع كحرب العصابات والقتال في الشوارع عن بعد.وتابع "لم نقاتل حتى الآن، نحن نأكل فقط، ونمارس الرياضة ونجلس في المخيم، ممنوعين من مغادرته، ونحصل على 2000 دولار شهريا".وأكد "أحمد" أنه جاء للحصول على المال، لأن الوضع الاقتصادي في سوريا صعبا جدا، كاشفا أن بعض المرتزقة الذين أتوا معه جاءوا من حلب، وآخرون جاءوا من الغوطة وحمص.