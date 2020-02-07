مستشفى «النصر» تحصل على التسجيل الكامل بالتأمين الشامل

أعلن الدكتور قطب السيد، مدير مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الجمعة، عن حصول المستشفى على تسجيل كامل غير المشروط، لمدة عام بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الشامل.وقدم مدير المستشفى الشكر والتهنئة للأطباء وأطقم التمريض والإداريين وجميع العاملين بالمستشفى لما بذلوه من مجهود عظيم، ومساهمتهم في هذا الإنجاز، وإصرارهم على الحفاظ على تقديم أفضل أداء وخدمة طبية بالمستشفى.وكان محافظ بورسعيد أعلن أنه منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة منتصف العام الماضي تم تسجيل 572 ألفا 194 مواطنًا، يمثلون 173 ألفًا و933 أسرة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المرضى الذين ترددوا على عيادات مستشفيات: (التضامن - السلام - الزهور - الحياة بورفؤاد - الرمد - النسا - النصر التخصصي) وصل إلى 302 ألفًا 273 مريضًا.بينما وصل إجمالي عدد المرضى الذين أجرى لهم الفحوصات الطبية كالتحاليل والأشعات وغيرها إلى 197 ألفًا 745 مريضًا، كما تم إجراء عمليات جراحية صغرى، متوسطة وكبرى، وذي طابع خاص لـ15 ألفًا و417 مريضًا.