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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وفد أردني للتعرف على التجربة المصرية في إنشاء المجمعات الصناعية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:33 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور طارق الحمورى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني والوفد المرافق، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون التجارى والصناعى المشترك بين البلدين والسعى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بما يحقق مصالح الشعبين المصرى والأردنى، وذلك فى إطار انعقاد اجتماعات الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

حضر اللقاء السفير على العايد سفير الأردن بالقاهرة، أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن مصر والأردن ترتبطان بعلاقات سياسية وتاريخية وطيدة وهو الأمر الذى تعكسه توجيهات قيادة الدولتين بأهمية إحداث نقلة نوعية فى مستوى التعاون الاقتصادى المشترك خاصة فى ظل الإمكانات والمقومات التى تمتلكها كلا البلدين، وبصفة خاصة فى المجالين التجارى والصناعى.

وأشارت "جامع"، إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع حجم التعاون الاقتصادى المشترك مع دولة الأردن خاصة فى ظل الاتفاقيات التجارية التى تربط البلدين مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية واتفاقية أغادير، مؤكدةً أهمية العمل على إزالة التحديات والمعوقات لتحقيق انسياب فى حركة التجارة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وحول تعزيز التعاون الصناعى المشترك، لفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى توجه الوزارة الحالى نحو إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة المجهزة بالتراخيص بهدف مساعدة صغار المنتجين على بدء مشروعاتهم الصناعية والترويج لمنتجاتهم سواء فى السوق المحلى أو التصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أهمية التنسيق بين القطاع الخاص فى البلدين لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات صناعية تنعكس آثارها إيجابيا على زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والأردن.

كما أطلعت "جامع"، الجانب الأردنى على التجربة المصرية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى حققت نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية خاصة فيما يتعلق بتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب ودعم وتمكين المرأة والمشاركة فى تحقيق التنمية المجتمعية فى كافة محافظات مصر، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لتنمية هذه النوعية من المشروعات، والتى تمثل ركيزة أساسية فى هيكل الاقتصاد المصرى والأردني.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الحمورى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، حرص بلاده على تحقيق طفرة فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة مع مصر خاصة فى ظل توافق الرؤى بين المسئولين فى الحكومتين الأردنية والمصرية بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بما يلبى آمال وطموحات الشعبين الشقيقين.

وأشار "الحمورى" إلى حرصه على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال إنشاء المجمعات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، منوهًا إلى أنه سيتم إيفاد وفد من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية لزيارة مصر خلال الأشهر القريبة المقبلة للتعرف على هذه التجربة الناجحة.

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