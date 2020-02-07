رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي: 100% زيادة موازنة الصحة.. و5 مليارات جنيه للرعاية المركزة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:32 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي المقبل 20202021، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومسئولي الوزارتين. 

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الدولة حريصة على تقديم خدمة طبية مميزة، من خلال ما تتبناه من مبادرات صحية مهمة بتكليف من الرئيس السيسي، وفي هذا الصدد تضع الحكومة على أجندة أولوياتها ضرورة تنفيذ مبادرات الاهتمام بالرعاية المركزة، وحضّانات الأطفال والطوارئ. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن موازنة وزارة الصحة للعام المالي 20202021، من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري، مضيفا أنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارئ بالمستشفيات.

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2020 2021، الذي أعدته وزارة الصحة والسكان، والذي يشمل المخصصات المالية لكل من ديوان عام وزارة الصحة، والهيئة العامة للمستشفيات، وهيئة الإسعاف المصرية، وباقي الهيئات الخدمية.

كما تضمن المقترح الاعتمادات المخصصة للبرامج الصحية والتي تشمل: البرامج العلاجية، برامج الرعاية الأساسية، البرامج الوقائية، برنامج الخدمات المساعدة، برنامج السكان وتنظيم الأسرة، وتطوير المستشفيات العلاجية التي تضم: تطوير 35 مركزا تابعا لأمانة المراكز الطبية، تطوير 122 مستشفى، وتطوير 17 مستشفى نفسية، تطوير 8 عيادات جراحات اليوم الواحد، وتطوير 5 مستشفيات حميات.

وأشارت "السعيد" إلى أن أهم المشروعات التي سيتم مراعاتها في الموازنة، تتمثل في  مشروع المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، ومشروع فصل البلازما، ومبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا، وتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، فضلًا عن المشروعات التي وصل تنفيذها لأكثر من 70%.

وأشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى الركائز الأساسية التي يقوم عليها مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة 20202021، والتي تتمثل في: المبادرات الرئاسية، والتوزيع العادل للخدمات الصحية، والتغطية الشاملة بخدمات الصحة العامة الوقائية وتعزيز الصحة، والاهتمام بالصعيد والقرى الأكثر احتياجا، ومراعاة الأولوية لاستكمال المشروعات المفتوحة وخاصة تلك التي يمكن الانتهاء منها خلال العام المالي للخطة 2020 2021.

وأوضحت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرات والتكليفات الرئاسية بخطة 20202021 والتي تتضمن: مبادرة الكشف عن فيروس "سي" لطلبة المدارس والجامعات، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية عند الأطفال "الأنيميا والتقزم والسمنة"، مبادرة صحة المرأة المصرية، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع عند حديثي الولادة، مبادرة صحة الأمهات الحوامل للكشف عن الأمراض المنتقله للجنين، مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وبرنامج الرعايات المركزة والحضّانات وتطوير أقسام الطوارئ. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

الحكومة تنفي إيقاف البطاقات التموينية حال عدم التسجيل بـ«دعم مصر»

منذ حوالي 13 ساعة

فصل طالب «تجارة الإسكندرية» المعتدي على أستاذه بـ«طبنجة»

منذ حوالي 16 ساعة

كمامات فى نيابة مدينة نصر.. والسبب «صينيات منحرفات»

منذ حوالي 3 ساعات

«الأرصاد»: طقس اليوم غير مستقر وأمطار بهذه المناطق

الصور

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

image description

فيفي عبده ولبلبة ونجوم الفن في عزاء نادية لطفي

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي إيقاف البطاقات التموينية حال عدم التسجيل بـ«دعم مصر»

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

«الأرصاد»: طقس اليوم غير مستقر وأمطار بهذه المناطق

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

فستان الجيل الخامس بحفل توزيع جوائز «البافتا» 2020

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

الأمطار تخمد حرائق أستراليا

رائدة فضاء أميركية تحطم رقما قياسيا بعد مهمة تاريخية

63 % من الهنود لا يستهلكون البروتين في نظامهم الغذائي

محمد عثمان: حفل «ليلة حب» يناسب التطور الزمني

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»

«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا

عرض مسرحية «الذهب» بقصر ثقافة السويس.. 13 فبراير

«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات