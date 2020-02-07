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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تنظم دورة تدريبية لمكافحة آفات تخزين الحبوب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:28 ص
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
عبدالناصرمحمد
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نظم معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة، دورة تدريبية بعنوان "الاتجاهات الحديثة فى مكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وحاضر فيها خبراء متخصصون ومتميزون من أساتذة قسم بحوث آفات الحبوب والمواد المخزونة بالمعهد.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقايه النباتات، إلى أنه سبق تنفيذ هذا البرنامج التدريبى الشهر قبل الماضى ولكن نظرا للإقبال الكبير على هذا البرنامج، تقرر إعادة تنفيذه لأهميته عند الباحثين والمتخصصين والمهتمين بهذا المجال والعاملين بشركات المطاحن والصوامع ومخازن الحبوب والتمور والملابس والسجاد وكذلك ربات البيوت، ويعرفهم التدريب بطرق التخزين الجيد وطرق الوقاية من الإصابة بالآفات، وكذلك التعرف علي أهم الآفات التي تصيب المواد المخزونة المختلفة وطرق مكافحتها.

وأضاف الدكتور وحيد جبر، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن محاور الدورة اشتملت على أهم وسائل وطرق التخزين الجيد والمكافحة المتكاملة لآفات الحبوب والمواد المخزونة، علاوة على التطبيق الأمثل لغازات التبخير المختلفة في المخازن والشون والصوامع والموانئ.

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