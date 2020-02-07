رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين يتخذ إجراءات وقائية للصحفيين قبل اجتماعات كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:28 ص
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
ا ش ا
طباعة
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اتخاذ الكرملين إجراءات وقائية للصحفيين قبل أي اجتماعات رئاسية بسبب فيروس "كورونا الجديد".

وقال بيسكوف ـ اليوم الجمعة ـ إن الكرملين يتخذ أيضًا كافة الإجراءات اللازمة وفحص الصحفيين قبل حضورهم أي اجتماعات رئاسية للتأكد من خلوهم من الفيروس.. مشيرًا إلى أن هذه الفحوص مجرد "إجراءات احترازية".

ويأتي هذا التصريح عقب يوم من فحص الصحفيين بجهاز استشعار خاص بقياس درجة حرارة الجسم قبل حضورهم اجتماع مجلس الدولة الذي يرأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وكان الكرملين قد أعلن مؤخرًا أن روسيا اتخذت كافة التدابير لحماية البلاد من فيروس "كورونا" بإشراف الرئيس بوتين، وهو يتلقى معلومات عن تطور الوضع "كل ساعة إذا لزم الأمر".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

منذ حوالي 14 ساعة

رامز يبدأ تصوير «مقالب البركان» بميزانية 150 مليون جنيه

منذ حوالي 15 ساعة

كمامات فى نيابة مدينة نصر.. والسبب «صينيات منحرفات»

منذ حوالي 21 ساعة

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

الصور

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

image description

فيفي عبده ولبلبة ونجوم الفن في عزاء نادية لطفي

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

الأكثر قراءة

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

منوعات

63 % من الهنود لا يستهلكون البروتين في نظامهم الغذائي

محمد عثمان: حفل «ليلة حب» يناسب التطور الزمني

لماذا الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»؟

"وهم بنات باريس".. عارضة أزياء شهيرة: الجمال الفرنسى أسطورة

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»

«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا

عرض مسرحية «الذهب» بقصر ثقافة السويس.. 13 فبراير

«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات