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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النفط يرتفع بفعل ترجيح خفض أوبك

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:11 ص
أوبك
أوبك
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن قالت روسيا إنها تساند توصية لدول أوبك ومنتجين آخرين بخفض إمداداتهم أكثر وسط تراجع الطلب على الخام في وقت تكافح الصين فيه تفشي الفيروس التاجي.

و كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 24 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 55.17 دولار للبرميل، لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الخامس على التوالي في ظل استمرار المخاوف حيال أثر الفيروس.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3% مسجلة 51.10 دولار للبرميل، ومتجهة هي الأخرى صوب خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.

كانت الأسعار انخفضت في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال محافظ البنك المركزي الصيني إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يمر بتعطيلات خلال الربع الأول من العام، في حين أعلنت الصين عن قفزة كبيرة في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بين آلاف السائحين الممنوعين من مغادرة سفينة رحلات قبالة سواحلها.

واقترحت لجنة تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك، خفضا مؤقتا للإنتاج قدره 600 ألف برميل يوميا، حسبما أبلغت
ثلاثة مصادر رويترز أمس الخميس.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما سئل عن المقترح أثناء مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي "نؤيد هذه الفكرة."

تقلص مجموعة أوبك، التي تضخ أكثر من 40% من نفط العالم، المعروض بالفعل وسبق أن اتفقت على تعميق تخفيضاتها 500 ألف برميل يوميا من مطلع العام الحالي، لتصبح 1.7 مليون برميل يوميا، بما
يقرب من 2% من الطلب العالمي.

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