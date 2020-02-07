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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هبوط رابع طائرة لإجلاء الرعايا اليابانيين من الصين في طوكيو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:46 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أفادت وزارة الشئون الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، بهبوط رابع طائرة مستأجرة كانت تجلي الرعايا اليابانيين من مدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي فيروس "كورونا" الجديد، في طوكيو.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - أن إجمالي 198 مواطنا يابانيا وأفراد أسرهم كانوا على متن الطائرة، مشيرة إلى أنه تم وضعهم الآن قيد الحجر الصحي الإلزامي.

وأجلت الرحلات الجوية الثلاث السابقة أكثر من 550 مواطنا يابانيا من مدينة "ووهان".

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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