لافروف: المكسيك تبحث صفقة مروحيات عسكرية روسية الصنع

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن المكسيك تدرس حاليا اقتراحًا ملموسًا من شركة "روسوبورون اكسبورت" الروسية، بما في ذلك عقود أولية لتوريد مروحيات.ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي عقب زيارته للمكسيك، إن هناك بالفعل 50 طائرة مروحية من طراز "مي-8" و"مي-17" في المكسيك.وأفاد لافروف بأن المعدات العسكرية الروسية معروفة في أمريكا اللاتينية، قائلا:"معداتنا العسكرية التقنية تتمتع بسمعة طيبة.. وتقدر العديد من دول أمريكا اللاتينية الجودة وشروط التسليم والسعر وشروط الخدمة".وأضاف وزير الخارجية الروسي أن موسكو والمكسيك لديهما آفاق جيدة للتعاون في مجالات أخرى كذلك مثل الطاقة والهندسة الميكانيكية وتشييد السفن وفي مجال الطيران والسكك الحديدية والمستحضرات الصيدلانية والصناعات الكيماوية والزراعة.وتابع قائلا إنه يمكن توسيع التعاون في المجال العسكري التقني بين البلدين، لافتا إلى أنه ثمة بدايات جيدة إلى حد ما في مجال التعاون العسكري التقني، إذ تعمل حوالي 50 طائرة مروحية روسية الصنع في المكسيك وهنالك أيضا مركز لخدماتهم بالإضافة إلى مركز للتدريب التجريبي.