رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: المكسيك تبحث صفقة مروحيات عسكرية روسية الصنع

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:39 ص
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
ا ش ا
طباعة
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن المكسيك تدرس حاليا اقتراحًا ملموسًا من شركة "روسوبورون اكسبورت" الروسية، بما في ذلك عقود أولية لتوريد مروحيات.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي عقب زيارته للمكسيك، إن هناك بالفعل 50 طائرة مروحية من طراز "مي-8" و"مي-17" في المكسيك.

وأفاد لافروف بأن المعدات العسكرية الروسية معروفة في أمريكا اللاتينية، قائلا:"معداتنا العسكرية التقنية تتمتع بسمعة طيبة.. وتقدر العديد من دول أمريكا اللاتينية الجودة وشروط التسليم والسعر وشروط الخدمة".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن موسكو والمكسيك لديهما آفاق جيدة للتعاون في مجالات أخرى كذلك مثل الطاقة والهندسة الميكانيكية وتشييد السفن وفي مجال الطيران والسكك الحديدية والمستحضرات الصيدلانية والصناعات الكيماوية والزراعة.
وتابع قائلا إنه يمكن توسيع التعاون في المجال العسكري التقني بين البلدين، لافتا إلى أنه ثمة بدايات جيدة إلى حد ما في مجال التعاون العسكري التقني، إذ تعمل حوالي 50 طائرة مروحية روسية الصنع في المكسيك وهنالك أيضا مركز لخدماتهم بالإضافة إلى مركز للتدريب التجريبي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

مقتل نائب زعيم تنظيم القاعدة فى عملية عسكرية باليمن

منذ حوالي 13 ساعة

«بادجي» و«ديانج» ينهيان عقدة بيراميدز وقطار الأهلي مستمر

منذ حوالي 21 ساعة

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

منذ حوالي 12 ساعة

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

الصور

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

image description

فيفي عبده ولبلبة ونجوم الفن في عزاء نادية لطفي

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

الأكثر قراءة

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

منوعات

63 % من الهنود لا يستهلكون البروتين في نظامهم الغذائي

محمد عثمان: حفل «ليلة حب» يناسب التطور الزمني

لماذا الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»؟

"وهم بنات باريس".. عارضة أزياء شهيرة: الجمال الفرنسى أسطورة

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»

«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا

عرض مسرحية «الذهب» بقصر ثقافة السويس.. 13 فبراير

«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات