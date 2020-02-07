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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يسخر من بيلوسي (فيديو)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:10 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي عبر حسابه في "تويتر" من خلال مقطع فيديو.

يأتي ذلك في خضم توتر العلاقات بين الاثنين، وخاصة بعد أن امتنع ترامب عن مصافحة بيلوسي، أثناء إلقائه خطابه الثالث في الكونجرس حول الوضع في البلاد، وردت الأخيرة بتمزيق نسخة من الخطاب ورميها جانبا بطريقة استعراضية، ووصفت خطابه لاحقا بـ"الهراء".

ويستعرض مقطع الفيديو الذي الذي نشره ترامب وحمل عنوان "قصص أمريكية نابضة بالحياة مُزقت إربا من قبل نانسي بيلوسي"، يستعرض لقطات مختارة مؤثرة أثناء إلقاء ترامب لكلمته في الكونغرس مع فواصل تظهر فيها بيلوسي وهي تمزق الأوراق التي حملت خطاب الرئيس.
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