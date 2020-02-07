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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:58 ص
جريدة الدستور
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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.


وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، بالإضافة إلى سيولة للمتجه إلى مدينة نصر ومصر الجديدة.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

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