الصين تنتقد فرض بعض الدول قيودًا على السفر بسبب «كورونا»

أعربت بكين عن غضبها المتزايد من الدول التي تفرض قيود سفر قاسية على القادمين من الصين، في الوقت الذي يحاول فيه العالم احتواء انتشار فيروس كورونا الفتاك.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينج، بأن السلطات أعربت بقوة عن إدانتها للدول التي أوقفت رحلاتها مع الصين خلال فترة تفشي الوباء.وقالت إن الدول تتجاهل توصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي، التي نصحت بعدم إلغاء خطوط الطيران والحد من السفر إلى الدول المتضررة، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.وأضافت "هوا" أن الصين ذات القوة الاقتصادية الهائلة تنفذ استجابة عالمية للتعامل مع فيروس كورونا: "نحن نأسف وندين تلك الدول التي خالفت التوصيات المهنية لمنظمة الصحة العالمية والنشرات التي أصدرتها منظمة الطيران المدني الدولي".