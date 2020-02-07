«الأرصاد»: طقس اليوم غير مستقر وأمطار بهذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، اليوم الجمعة، موجة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس.وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة وجميع المحافظات:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 17درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 17درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 16درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 16درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 16درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 15درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 07 والعظمى 15درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 16درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 19درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 19درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 19درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 19درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 18درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 15درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 21درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 16درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 11درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 18درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 18درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 19درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 19درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 21درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 26درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 26درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 24درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 12 والعظمى 26درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 13 والعظمى 23درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 13 والعظمى 22