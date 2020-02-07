ترامب: مفاوضات تجارية مع كينيا بحجم مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق المحادثات التجارية مع كينيا، وذلك عقب اجتماع مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا في البيت الأبيض.واستقبل ترامب «كينياتا» غداة يوم هيمنت عليه تبرئته في محاكمة عزله، حيث قال الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر، بعد اللقاء، إن ترامب أعلن نيته فتح المفاوضات، ووفقا لأرقام الحكومة الأمريكية يبلغ حجم التجارة الثنائية قرابة مليار دولار سنويا.وقال لايتهايزر إن «كينيا تُعتبر رائدة في أنحاء القارة، وشريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة، وهناك فرص هائلة لنا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية».وأضاف: «تحت قيادة الرئيس ترامب نتطلع لإجراء مفاوضات والتوصل لاتفاق شامل ورفيع مع كينيا يمكن أن يكون نموذجا لمزيد من الاتفاقات في أنحاء أفريقيا».