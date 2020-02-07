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منوعات

محمد عثمان: حفل «ليلة حب» يناسب التطور الزمني

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:32 ص
محمد عثمان: حفل «ليلة
محمد عثمان: حفل «ليلة حب» يناسب التطور الزمني
منة سالم
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يستضيف مسرح المنارة، مساء اليوم الجمعة، حفل «ليلة حب» بقيادة المايسترو محمد عثمان والنجمات الخمس «مي فاروق، هلا رشدي، ريهام عبد الحكيم، ريم عز الدين، وماريز لاحود»، لإحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك ضمن مشروع ليالي سهرات زمان.

وقال المايسترو محمد عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن حفل «ليلة حب» واحد ضمن مشروع «ليالي سهرات زمان»، وهو عبارة عن غناء مقاطع صغيرة من أغاني يمتد وقتها الزمني لأكثر من ساعة لعظماء مطربي الزمن الجميل، مشيرًا إلى أن الفكرة بدأت في برنامج «صاحبة السعادة» وجاءت لتناسب التطور الزمني وتواكب العصر الحالي الذي لا يزيد فيه زمن الأغنية عن خمس دقائق على الأكثر.

وعلى جانب آخر، أعربت المطربة هلا رشدي عن سعادتها للمشاركة في الحفل، مشيرة إلى أن كل مطربة سوف تغني مقطع من المقاطع القريبة لقلبها من أغاني مختلفة لكوكب الشرق أم كلثوم.

وأكدت «هلا»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن فكرة الحفل جاءت لتتناسب مع رتم الحياة السريع فهي تجمع الزمن الجميل والمدة الزمنية القصيرة للأغنية.

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