ميركل تزور أنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية

تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أانجولا، اليوم الجمعة، حيث تلتقي برئيسها جواو مانويل جونكالفيس لورينكو، في ثاني محطاتها في جولتها بمنطقة جنوب القارة الأفريقية التي تستغرق ثلاثة أيام.ومن المتوقع أن تركز المحادثات على الروابط السياسية والاقتصادية الثنائية بين الدولتين، بالإضافة أيضا إلى دور أنجولا كلاعب اقتصادي إقليمي.ومن المقرر أن تحضر ميركل، التي يرافقها وفد من رواد الأعمال، منتدى اقتصادي ألماني أنجولي، وتوقع العديد من الاتفاقيات وعقود التعاون.ومن المتوقع أن تظهر المستشارة الألمانية دعمها لخطة الإصلاحات لحكومة لورينكو، وتحديدا مكافحة الفساد.