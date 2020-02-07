رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تزور أنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:14 ص
ميركل
ميركل
وكالات
طباعة
تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أانجولا، اليوم الجمعة، حيث تلتقي برئيسها جواو مانويل جونكالفيس لورينكو، في ثاني محطاتها في جولتها بمنطقة جنوب القارة الأفريقية التي تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على الروابط السياسية والاقتصادية الثنائية بين الدولتين، بالإضافة أيضا إلى دور أنجولا كلاعب اقتصادي إقليمي.

ومن المقرر أن تحضر ميركل، التي يرافقها وفد من رواد الأعمال، منتدى اقتصادي ألماني أنجولي، وتوقع العديد من الاتفاقيات وعقود التعاون.

ومن المتوقع أن تظهر المستشارة الألمانية دعمها لخطة الإصلاحات لحكومة لورينكو، وتحديدا مكافحة الفساد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

أسماء ضحايا حادث تصادم طريق أسوان الصحراوي

منذ حوالي 11 ساعة

رامز يبدأ تصوير «مقالب البركان» بميزانية 150 مليون جنيه

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«تعالى نتجوز بقى».. الدكتور فادى نصر يكشف حقيقة ارتباطه بأصالة

منذ حوالي 7 ساعات

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصور

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

image description

فيفي عبده ولبلبة ونجوم الفن في عزاء نادية لطفي

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

الأكثر قراءة

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

مرتضى منصور يكشف موعد سفر الزمالك إلى قطر

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

لماذا الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»؟

"وهم بنات باريس".. عارضة أزياء شهيرة: الجمال الفرنسى أسطورة

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»

«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا

عرض مسرحية «الذهب» بقصر ثقافة السويس.. 13 فبراير

«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات