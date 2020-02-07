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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب عملات أثرية عن طريق معبر رفح

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:06 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح، برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من العملات المعدنية الأثرية، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، والقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 بحظر ومنع تصدير أى ممتلكات ثقافية وتاريخية خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

وتلقت إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح إخبارية سرية مفادها بمحاولة الراكب «أ. م. ج»، فلسطينى الجنسية، قادم من الأراضي الفلسطينية، تهريب عدد من العملات ذات القيمة الأثرية.

وعلى الفور، تم تكليف لجنة من عاطف محمود ومؤمن سلمي وصبيح محمد وعبد العليم سالم وعمر صلاح، مأمورى الجمرك؛ لتفتيش حقائب الراكب، حيث تبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة التى يشتبه فى أرسلتها مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وبالعرض على الوحدة الأثرية بالمنافذ أفادت بوجود 16 عملة معدنية مصرية أثرية تحمل فئة 10 مليم و5 مليم، عليها صورة السطان حسين كامل من عام 1917، وهى تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وأنه يوجد 53 عملة تاريخية مصرية فئات مختلفة من عصر الملك فؤاد والملك فاروق تخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 بحظر ومنع تصدير أى ممتلكات ثقافية وتاريخية خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

وقرر طارق خلف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2020 وحرره سالم خليل.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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