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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الصينى يبحث مع ترامب خطة مواجهة فيروس كورونا الجديد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:59 ص
الرئيس الصينى مع
الرئيس الصينى مع ترامب
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بحث الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​​ مع الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، أخر مستجدات خطة مواجهة فيروس كورونا الجديد، وفقًا لقناة العربية.

وقال الرئيس الصيني، في اتصال هاتفي بنظيره الأمريكي ترامب، إن بكين اتخذت إجراءات شاملة لمكافحة ​فيروس كورونا​ الجديد في إطار خطة وضعتها لمواجهة المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في تصريحات سابقة، أن فيروس كورونا الجديد بات يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها دعت إلى عدم الحد من الرحلات إلى الصين.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن «قلقنا الأكبر يكمن في إمكانية انتشار الفيروس في البلدان المختلفة حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفًا، ورغم انتشار الفيروس، فإن المنظمة لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة الأفراد، وهي تعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات إلى الصين».

كما حذرت هيئة المراقبة الدولية من أن العديد من الدول غير مستعدة لمواجهة الوباء، مشيدة من جهة ثانية بسرعة التحرك التي أظهرتها الدول ومنظمة الصحة حتى الآن.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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