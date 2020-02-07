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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تحذر فنزويلا بشأن جوايدو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:26 ص
جوايدو
جوايدو
وكالات
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حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، النظام الاشتراكي في فنزويلا من تبعات أيّ محاولة لمنع زعيم المعارضة خوان جوايدو من العودة إلى بلاده بعد انتهاء زيارة قام بها إلى واشنطن.

وحسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية» قال المبعوث الأمريكي لشؤون فنزويلا إليوت أبرامز للصحفيين «نأمل أن يأخذ النظام بالحسبان، خاصّةً بعد هذه الرحلة، بأنّ الدعم لجوايدو قويّ وبأنّ أيّ عمل يستهدفه سيأتي بنتائج عكسيّة على النظام».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أبرامز قوله «نحن قلقون بهذا الشأن ونأمل أن يعود سالما».

وعندما سئل عن طبيعة الرد الأمريكي على أيّ مسّ بجوايدو، أجاب أبرامز «نحن على أهبة الاستعداد».

وأجرى «جوايدو»،و الذي يُعتبر رئيسًا انتقاليًا من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى،زيارة مفاجئة إلى واشنطن، حيث حضر خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، ولقي حفاوة كبيرة في الكونجرس.

واستقبل ترامب لاحقًا جوايدو في البيت الأبيض حيث عومل معاملة الرؤساء.

وانتقدت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بشدّة ترامب وجوايدو معًا، لكنّ السلطات الفنزويلية في الماضي كانت تسمح لزعيم المعارضة بالتحرّك بحرّية على الرّغم من الدعم الأمريكي له.

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