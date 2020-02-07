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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد ضحايا «كورونا» بالسفينة اليابانية لـ61 مصابًا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:55 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، تضاعف عدد الأشخاص المصابين بفيروس «كورونا» على متن السفينة السياحية «دياموند برينسيس»، الخاضعة للحجر الصحي في اليابان إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 61 شخصا، وجاء ذلك وفق قناة «إن أتش كي» اليابانية.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن إصابة 20 شخصًا على متن السفينة، وأعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، يوم الأربعاء الماضي، عن فرض حجر صحي على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما، بعد الكشف عن إصابة نحو 10 أشخاص بفيروس كورونا.

وأعلنت رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية «أتور»، الأربعاء، أنه تم تأكيد عشر حالات إصابة بفيروس «كورونا»، بواقع 9 ركاب وأحد أفراد الطاقم على متن سفينة «دياموند برينسيس» اليابانية، حيث يوجد 24 روسيا، لم يتم تشخيص فيروس كورونا لديهم.

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