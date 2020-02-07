رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«لافروف» يزور فنزويلا لدعم نيكولاس مادورو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:23 ص
لافروف
لافروف
وكالات
طباعة
يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فنزويلا، اليوم الجمعة، للقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس
مادورو، في استعراض لدعم الزعيم المحاصر.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن زيارة وزير الخارجية تهدف إلى تعزيز العلاقات في مجموعة متنوعة من المجالات، من الزراعة والطب إلى الطاقة والدفاع.

يشار إلى أن روسيا وحليفتها المجاورة الصين أقوى دولتين تدعمان فنزويلا، حيث قدمتا مليارات الدولارات، في شكل قروض ومساعدات أخرى، لاقتصاد فنزويلا المتخم بالأزمات.

ويصل لافروف إلى فنزويلا بعد يومين من استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، والتي ظهرت بمراسم عادة ما تجرى لرؤساء الدول.

وفي إشارة إلى الاضطرابات في فنزويلا، أكدت زاخاروفا أن روسيا تدعم «آفاق إيجاد حلول سياسية للخلافات الداخلية، دون تدمير، ناهيك عن التدخل العسكري الخارجي».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعة

«تعالى نتجوز بقى».. الدكتور فادى نصر يكشف حقيقة ارتباطه بأصالة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

كمامات فى نيابة مدينة نصر.. والسبب «صينيات منحرفات»

الصور

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

image description

فيفي عبده ولبلبة ونجوم الفن في عزاء نادية لطفي

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

الأكثر قراءة

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

مرتضى منصور يكشف موعد سفر الزمالك إلى قطر

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

لماذا الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»؟

"وهم بنات باريس".. عارضة أزياء شهيرة: الجمال الفرنسى أسطورة

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»

«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا

عرض مسرحية «الذهب» بقصر ثقافة السويس.. 13 فبراير

«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات