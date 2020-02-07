إقلاع طائرتين أمريكيتين من «ووهان» إلى الولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن طائرتين غادرتا مدينة ووهان بالصين في طريقهما إلى الولايات المتحدة، وذلك وسط مخاوف من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، حسبما أفادت صحيفة «واشنطن بوست».ولم تذكر وزارة الخارجية، في بيانها الصادر، كم عدد المغادرين على متن الطائرتين أو أين ستهبطان في الولايات المتحدة.جدير بالذكر أن لجنة الصحة الوطنية بالصين أعلنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» بالبلاد ارتفع ليصل إلى 636 حالة وفاة، وذلك بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.