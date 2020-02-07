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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«تعالى نتجوز بقى».. الدكتور فادى نصر يكشف حقيقة ارتباطه بأصالة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:36 ص
فادى نصر واصاله
فادى نصر واصاله
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كشف دكتور التجميل فادي نصر، حقيقة الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حول ارتباطه بالفنانة السورية أصالة نصري، بعد تداول رواد السوشيال ميديا صورًا مثيرة للجدل بين الطبيب فادي نصر والفنانة أصالة عقب انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وقال دكتور التجميل فادي نصر، إن ما نشر حول حقيقة ارتباطه بالفنانة أصالة هي شائعة، لافتًا إلى أنه متزوج ولديه أولاد.

وأضاف «فادي»، خلال حواره على قناة «المحور»، أن هناك بعض الأشخاص تصطاد فى الماء العكر، ويريدون الحديث فى أى شيء.

وأشار دكتور التجميل فادي نصر إلى أنه تواصل مع الفنانة أصالة بعد انتشار الشائعة وقال لها: «تعالي نتجوز بقى.. ولازم نخلص الموضوع ده.. ويكون حقيقى بعد الشائعة».

وأوضح أن الصورة التي انتشرت لهما على السوشيال ميديا كانت بعد إجراء عملية لها، لافتًا إلى أن أصالة من الشخصيات الجميلة والعفوية.


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