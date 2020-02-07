ارتفاع عدد وفيات فيروس «كورونا» إلى 636 شخصًا بالصين

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» بالبلاد ارتفع إلى 636 حالة، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.وحسبما أفادت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، فإنه من بين العدد الإجمالي، سجل إقليم هوبي بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 69 حالة وفاة منها 64 حالة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.وفي أنحاء الصين كانت هناك 3143 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الخميس، ومن ثم يصل إجمالي عدد المصابين إلى 31161 مصابا.وفي إقليم هوبي زادت الإصابات بواقع 2447 حالة وبلغ العدد الإجمالي به 22112 إصابة وزاد عدد المصابين في ووهان إلى 1501 حالة أمس الخميس.