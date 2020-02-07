ارتفاع عدد مصابي «كورونا» بكوريا الجنوبية إلى 24 شخصًا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 24 شخصًا، بعد اكتشاف حالة جديدة، وهو أحد المواطنين القادمين من مدينة ووهان بالصين، عبر طائرة مستأجرة في نهاية الشهر الماضي.ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مسئول حكومي قوله، اليوم الجمعة، إن شخصا تم التأكد من إصابته بعد ظهر أمس الخميس، وجرى نقله إلى المركز الطبي الوطني بسول.وأضاف المسئول أن أعراض المرض مثل التهاب الحلق ظهرت عليه، وخضع لاختبارات الفيروس وجاءت نتائجها إيجابية، وتم نقله إلى المركز الطبي الوطني.يُذكر أن المريض الجديد هو رجل كوري جنوبي في العشرينات من العمر، وصل عبر طائرة مستأجرة من مدينة ووهان الصينية إلى كوريا الجنوبية في يوم 31 يناير الماضي، كما أنه زميل في العمل لمصاب آخر كان يقيم في ووهان وتم تأكيد إصابته بعد يومين من وصوله، في يوم 2 فبراير الجاري.