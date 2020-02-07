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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبوهريرة الصنعانى».. من هو نائب «الظواهرى» الذى قتلته أمريكا؟

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:59 ص
جريدة الدستور
محمد عبدالرحمن
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أعلن البيت الأبيض، منذ قليل، مقتل قاسم الريمي، نائب زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في عملية عسكرية أمريكية باليمن، وذلك بعد أيام من الشكوك حول مصيره، حيث يتردد في العاصمة اليمنية صنعاء ما يفيد بمقتله مساء الجمعة 31 يناير الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان له، إن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مارس تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا».

من هو قاسم الريمي؟

وُلد قاسم عبده محمد أبكر في 5 يونيو 1978 باليمن، والملقب بـ«قاسم الريمي» نسبة إلى مسقط رأسه بمحافظة «ريمة» اليمنية.

وانضم «الريمي» أو كما يكنى في التنظيم بـ«أبوهريرة الصنعاني» إلى تنظيم القاعدة في سن مبكر، حيث اختفى مع أهله وأقاربه من اليمن وعمره 15 سنة، ليظهر بعد ذلك في أفغانستان ملتقى الجماعات المسلحة حينذاك.

تدرج في المواقع القيادية بالتنظيم الإرهابي حتى وصل إلى درجة «مدرب» بأحد المعسكرات، قبل الاجتياح الأمريكي لأفغانستان 2001، حيث كان وقتها ضمن مجموعة المقاتلين الذين عملوا تحت إشراف زعيم التنظيم أسامة بن لادن.

حاول إعادة إحياء التنظيم في اليمن، بعد أن عاد إلى البلاد مع مجموعة من الأعضاء، إلا أنهم فشلوا بمجرد أن ألقي عليهم في العاصمة صنعاء، وفي فبراير 2006 تمكن من الفرار من السجن مع 23 سجينًا آخرين.

ارتبط اسم «الريمي» بمجموعة من العمليات الإرهابية في اليمن، حيث اتهم في 2007 مع آخرين بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مجموعة مع السائحين الإسبان وأسفر عن مقتل 8 منهم في مأرب بوسط اليمن.

تولى في عام 2009 منصب القائد العسكري للتنظيم الإرهابي بالسعودية واليمن، بعد أن دمج فرعي التنظيم بالبلدين، ليتولى منذ ذلك الحين مسئولية تجنيد الشباب اليمني والعربي للانضمام إلى «القاعدة».

شارك قاسم الريمي بعد ذلك في التخطيط للعديد من العمليات الإرهابية، منها تفجير المدمرة الأمريكية «يو. إس. إس. كول»، والإشراف على «كمين وادي دوعن»، والإشراف على «تفجير شبام»، وغيرها من الهجمات الإرهابية، مما حدا بواشنطن إدراج اسمه على قائمة الإرهاب في مايو 2010، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.

في 16 يونيو 2015، أقسم «الريمي» الولاء لزعيم القاعدة أيمن الظواهري كقائد للتنظيم في «جزيرة العرب»، وذلك خلفًا لناصر الوحيشي الذي قُتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

حاولت الولايات المتحدة التخلص منه في يناير 2017، من خلال هجوم شنه فريق من القوات الخاصة على مقر للتنظيم في اليمن، وأسفر الهجوم حينها عن مقتل 14 قياديًا لم يكن بينهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 18 أكتوبر 2018، عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الريمي من خمسة ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.

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