المؤشر نيكى يرتفع 0.11% فى بداية التعامل بطوكيو

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد نيكي 0.11% في المئة مسجلا 23899.01 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المئة ليصل إلى 1739.28 نقطة.أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملاتها وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 89.19 نقطة، أو0.3%، ليصل إلى 29380.04 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 11.08 نقطة، أو0.33%،ليصل إلى 3345.77 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 63.47 نقطة، أو 0.67%، ليصل إلى 9572.15 نقطة.