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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«لافروف» يعلق على تهديد أمريكا للشركات: تعودنا على ذلك

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:10 ص
لافروف
لافروف
وكالات
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو معتادة على تهديد واشنطن للشركات، بما في ذلك "روس نفط" الروسية، التي هددت بعقوبات من قبل أمريكا، لتعاونها مع الحكومة الفنزويلية ورئيسها نيكولاس مادورو.

وأضاف "لافروف" في مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي: "سمعت تهديدًا آخر من واشنطن، وهو معاقبة كل من يتعاون بطريقة أو بأخرى مع فنزويلا لقد اعتدنا على ذلك".

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الروسي، أمس الخميس، في اجتماع مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز، أن التنسيق مع كوبا بشأن التعاون في مجال الاقتصاد وقطاع الوقود والطاقة تحت ظروف العقوبات الأمريكية سيكون أحد المواضيع الرئيسية للجنة الحكومية الدولية في موسكو.

وقال لافروف: "نحن ملتزمون تمامًا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رؤسائنا في أكتوبر من العام الماضي، التي تتعلق وقبل كل شيء بتحسين آليات التعاون الاقتصادي، لا سيما تحت ظروف العقوبات غير الشرعية التي تواصل الولايات المتحدة تكثيفها. وسيتم النظر في جميع هذه القضايا بشكل كبير خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي في موسكو، وخاصة فيما يتعلق بالخطوات التي يجب الاتفاق عليها للتنفيذ العملي لبرامج التعاون في قطاع الوقود والطاقة".

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