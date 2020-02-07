اليوم.. انطلاق عمليات التصويت للمصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية

تنطلق، اليوم الجمعة، عمليات التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، والتي تستمر لمدة يومين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.وتعد السفارة المصرية في نيوزيلندا أول دولة تستقبل الناخبين للتصويت في الانتخابات التكميلية لدائرتي الجيزة وملوى، حيث تبدأ عمليات التصويت في نيوزيلندا في التاسعة صباحا بتوقيتها.وأرسلت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية، على أن تقوم كل سفارة أو قنصلية بطباعة العدد الذي تحتاجه من الأوراق، على أن يقوم أبناء دائرتي الجيزة وملوى من المتواجدين أو مقيمين بالخارج التصويت بجواز سفره أو بطاقته الشخصية حتى لو كانت منتهية.وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الترتيبات الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج والتي من المقرر أن تجرى يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير 2020، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.وبلغ عدد المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.