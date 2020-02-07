بالتفاصيل.. التحريات الكاملة للمتهمين بالتخابر مع داعش ليبيا

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 104 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة، أن القضية تضم 10 متهمين بينهم 4 متهمين ليبيين الجنسية، متهمين بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا، وخطف مصريين بعد تسفيرهم عن طريق الهجرة غير الشرعية وابتزاز ذويهم للحصول على مبالغ مالية.وذكرت تحريات هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة، أن المتهم الرئيسي فى القضية والوحيد المحبوس، المدعو محمد رجب عبد الواحد، سافر إلى دولة ليبيا فى الفترة من عام 2005 إلى 2011 للبحث عن فرصة للعمل، حيث تمكن من العمل فى مجال المقاولات وبناء العقارات، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة كون علاقات وصداقات مع ليبيين ومنهم عددًا من أصحاب التوجهات والميول الدينية المتشددة، ثم عاد عقب الثورة الليبية إلى مصر، وحاول العمل داخلها فى المجال ذاته، إلا أنه فشل فى إيجاد فرصة عمل وتعثر ماديا.وأوضحت التحريات أن، العناصر الليبية المتشددة عرضت على المتهم عبد الواحد، إبان تواجده في مصر، العمل معهم في أعمال غير مشروعة ممثلة فى الهجرة غير الشرعية، حيث أوضحوا له انضمامهم لتنظيم داعش وللكتائب والميلشيات المسلحة التابعة له وتحديدًا (قوة الردع، والحنكورة) وغيرها من الكتائب التي انضمت للتنظيم الإرهابي عقب تدهور الأوضاع فى ليبيا، وهو ما وافق عليه المتهم نهاية عام 2011، حيث تعاون مع الليبيين عماد بن غريبة، ومفتاح فليفل في تسفير المصريين بطريقة سرية فى أفواج إلى ليبيا بمعاونة آخرين.وأشارت التحريات إلى أن، المتهم اتفق مع العنصريين الليبيين على فرز واختيار الصالح من راغبي السفر، بعد جمع معلومات عنهم، لتنفيذ عملية الاختطاف باستخدام العنف والقوة والتهديد بالقتل من قبل عناصر التنظيم الإرهابي المسلح.وبناء على توجيهاتهم تولى المصري محمد رجب جمعة (هارب) ابتزاز وترويع ذوي المسافرين داخل مصر والاتصال بهم باستخدام أكواد وأسماء سرية تحت ساتر العمل بأحد مكاتب الصرافة للحصول على أموال للإفراج عنهم وتحويلها لعناصر التنظيم بليبيا.وذكرت التحريات أن، المتهم الهارب رجب تولى تحقيق أغراض وتكليفات التنظيم فى الحصول على معلومات وبيانات وأسماء المصريين الذين يتم تهريبهم من خلال شركائه، للوقوف على حالتهم المادية ومحال إقامة وطبيعة عملهم وإرسال أرقام هواتفهم لعناصر التنظيم الإرهابي لاختيار الصالح منهم للاختطاف والاتصال بهم وتهديدهم وابتزازهم في طلب الحصول منهم على فدية مالية مقابل الإفراج عن ذويهم.وأوضحت التحريات أن، المتهم رجب تولى أيضا تحويل الأموال على حساب شخص مصري يدعى تامر رمضان عبد الحفيظ (هارب) وهو أحد العناصر المنضمة للتنظيم وشهرته تامر المسعودي، حيث تولى المسعودي تسليمها للعناصر الليبية التابعة للتنظيم فى دولة ليبيا من خلال عدد من الواجهات الأمامية للتنظيم ممثلة فى مكتب الغزالة لتحويل الأموال، ومكتب دبي لتحويل الأموال، وهما المكتبان المتواجدات داخل دولة ليبيا.وأشارت التحريات إلى، استمرار المتهم عبد الواحد فى عمله حتى القبض عليه، بمعاونة العناصر الليبية المنتمية للتنظيم والتي حدد منها، الليبي عماد أحمد عبد السلام الورفلي، وشقيقيه عياد ومفتاح (هاربين).وبناء على توجيهاتهم كان يستخدم أسماء كودية وأرقام هواتف غير مسجل لها بيانات، موضحة أنه شارك في العديد من العمليات لحسابه الشخصي وبالمشاركة مع العناصر الليبية المذكورة.وذكرت التحريات أنه خلال شهر يونيو 2017 قامت العناصر الليبية من تنظيم داعش بالهضبة الشرقية بمدينة طرابلس بلبيا بخطف المواطن ميلاد سعد عطية جودة، والذي هاجر بصورة غير شرعية لليبيا عام 2014، بناءً على إخطار وترشيح المتهم محمد رجب لعناصر التنظيم تنفيذا للتكليفات السابقة الواردة له، لاسيما كون المواطن من العائلات المتيسرة ماديا بالإضافة إلى كونه مسيحي الديانة "وهو ما سيدفع الحكومة وأجهزتها والمسيحيين للتحرك لمساعدته والإفراج عنه ودفع أية مبالغ تطلب كفدية له".وأشارت التحريات إلى أن، الداعشي عماد الورفلي أفاد رجب بأن المواطن يقطن فى منطقة تبعد عن سيطرته وتتبع بعض العناصر والكتائب الأخرى، ووجهه للتنسيق مع أحد العناصر التابعة للتنظيم الليبي الداعشي وهو مروان غريب الذي يعمل ضمن كتيبة ثوار طرابلس المسلحة؛ لتنفيذ العملية واختطاف المواطن المسيحي مقابل الحصول على نصيبه من الفدية.وأضافت التحريات أن، الليبي الداعشي مروان غريب كلف المتهم رجب (واسمه الكودي "أبو إسلام") بالاتصال بذوي المواطن المخطوف، ومنهم شقيقه عياد سعد عطية جودة، مدعيا أنه موظف بمكتب تحويل أموال إلى ليبيا، للحصول على المبالغ المالية المطلوبة والتي تبلغ 128 ألف دولار أمريكي، لافتة إلى أنه استلم مبلغ الفدية وحوله للشركة التي تعمل كواجهة أمامية للتنظيم بليبيا، بعد اقتطاع نسبته منه.كما أشارت التحريات إلى أن، المتهم الرئيسي فى القضية محمد رجب عبد الواحد، توسع مع عناصر تنظيم داعش فى الأعمال غير المشروعة إلى جانب الهجرة غير شرعية، وعمل معهم فى تجارة السلاح والآثار وتزوير المستندات والوثائق وجوازات السفر والتأشيرات للعديد من الدول الأجنبية وخاصة دولة ليبيا، لافتة إلى سابق اتهامه فى العديد من القضايا ومنها القضية رقم 7053 لسنة 2016 أموال عامة الفيوم والتي تضمن تزوير جوازات سفر وتأشيرات وحيازة سلاح، والقضية رقم 14820 لسنة 2016 إداري قسم إطسا بالفيوم بإهدار مال عام.