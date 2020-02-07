رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل المتهم بالتعدى جنسيًا على ابنة زوجته القاصر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:28 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة السلام باخلاء رجل اتهمته زوجته بالتعدي على ابنتها القاصر جنسيًا حتى فض غشاء بكارتها داخل شقته، وذلك عقب أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي للمجني عليها والتي أثبت عذريتها.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار المدعية واتهمتها النيابة بالتزوير وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن زوجته وابنتها البالغة من العمر 13 عامًا أرادوا التخلص منه للاستيلاء على شقته فزجوا به في السجن، لافتًا إلى أنه وفر لهم المأوى بعد أن تزوج بأم الفتاة عقب طلاقها من زوجها الأول.

وأمام إنكار المتهم واجهته النيابة بالضحية التي اتهمته باغتصابها، حيث سلمت والدة الضحية للنيابة تقارير طبية تفيد بفض غشاء بكارة ابنتها حديثًا.

واستمعت النيابة إلى أقوال الفتاة التي تبلغ من العمر 13 سنة، التي أكدت أنها تعيش مع والدتها وزوجها في منطقة السلام، وفوجئت عقب نزول والدتها لشراء بعض متطلبات المنزل، هجوم زوج والدتها عليها واقتحامه غرفتها، ثم جردها من ملابسها بالقوة واغتصبها، وعقب عودة والدتها أخبرتها بما حدث.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه زوجها باغتصاب ابنتها كرهًا عنها، مستغلًا عدم وجود الزوجة في المنزل، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

منذ حوالي 5 ساعات

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

منذ حوالي 10 ساعة

أسماء ضحايا حادث تصادم طريق أسوان الصحراوي

منذ حوالي 6 ساعات

فصل طالب «تجارة الإسكندرية» المعتدي على أستاذه بـ«طبنجة»

الصور

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

image description

فيفي عبده ولبلبة ونجوم الفن في عزاء نادية لطفي

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

الأكثر قراءة

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

مرتضى منصور يكشف موعد سفر الزمالك إلى قطر

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

لماذا الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»؟

"وهم بنات باريس".. عارضة أزياء شهيرة: الجمال الفرنسى أسطورة

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»

«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا

عرض مسرحية «الذهب» بقصر ثقافة السويس.. 13 فبراير

«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات