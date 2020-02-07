إخلاء سبيل المتهم بالتعدى جنسيًا على ابنة زوجته القاصر

أمرت نيابة السلام باخلاء رجل اتهمته زوجته بالتعدي على ابنتها القاصر جنسيًا حتى فض غشاء بكارتها داخل شقته، وذلك عقب أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي للمجني عليها والتي أثبت عذريتها.وأمرت النيابة بضبط وإحضار المدعية واتهمتها النيابة بالتزوير وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن زوجته وابنتها البالغة من العمر 13 عامًا أرادوا التخلص منه للاستيلاء على شقته فزجوا به في السجن، لافتًا إلى أنه وفر لهم المأوى بعد أن تزوج بأم الفتاة عقب طلاقها من زوجها الأول.وأمام إنكار المتهم واجهته النيابة بالضحية التي اتهمته باغتصابها، حيث سلمت والدة الضحية للنيابة تقارير طبية تفيد بفض غشاء بكارة ابنتها حديثًا.واستمعت النيابة إلى أقوال الفتاة التي تبلغ من العمر 13 سنة، التي أكدت أنها تعيش مع والدتها وزوجها في منطقة السلام، وفوجئت عقب نزول والدتها لشراء بعض متطلبات المنزل، هجوم زوج والدتها عليها واقتحامه غرفتها، ثم جردها من ملابسها بالقوة واغتصبها، وعقب عودة والدتها أخبرتها بما حدث.تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه زوجها باغتصاب ابنتها كرهًا عنها، مستغلًا عدم وجود الزوجة في المنزل، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم.