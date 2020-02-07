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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:54 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ايهاب مصطفى
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نظم المركز الثقافى بطنطا لقاء بعنوان «تراث فنى لا يغيب»، بمشاركة الشاعر عبد الغنى مصطفى، عضو اتحاد كتاب مصر، ووسط جمع من الأدباء والشعراء والمتذوقين للشعر والفن، وذلك فى إطار احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى وفاة سيدة الغناء العربى أم كلثوم.

وتحدث الشاعر عبدالغني مصطفى عن حياة سيدة الغناء العربي بداية من تعلمها الغناء من والدها في سن صغير، فبرزت موهبتها المميزة، وعلمها أيضًا تلاوة القرآن، وحفظته عن ظهر قلب، وبدأت الغناء بسن الثانية عشر، وذلك بعدما كان يصطحبها والدها إلى الحفلات لتغني معه، وبمجرد أن سمعها القاضي علي بك أبو حسين قال لوالدها: «لديك كنز لا تعرف قدره.. يكمن في حنجرة ابنتك»، وأوصاه بالاعتناء بها.

واضاف أن صيت أم كلثوم يذيع منذ صغرها، حين كان عملها مجرد مصدر دخل إضافي للأسرة، لكنها تجاوزت أحلام الأب حين تحولت إلى المصدر الرئيسي لدخل الأسرة، وفي عام 1922م، كانت تلك الخطوة الأولى في مشوارها الفني، حينها أحيت ليلة الإسراء والمعراج بقصر عز الدين يكن باشا وأعطتها سيدة القصر خاتما ذهبيا وتلقت أم كلثوم 3 جنيهات أجرًا لها.

كما قدم الشاعر هانى أبو سنة رائعة أشاد بها الجميع، وتوالت المعلومات والكلمات والأشعار من الشعراء محمد مرجان، ناديه ذكى، محمود سعد، فوزيه الدخاخنى، محمد أبو زيد، سناء مطاريد، العقيد عاطف عطيه، وعلى هامش الندوة قدمت الموهبة حبيبه محمد العديد من أغانى أم كلثوم وأبهرت الجميع بصوتها الرائع.
«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»
«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»
«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»
«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»
«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»
«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»

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