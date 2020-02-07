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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:47 ص
العمى
العمى
ايهاب مصطفى
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لليوم الرابع على التوالي تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم العرض المسرحي «العمى»، عن رواية جوزية ساراماغو، وذلك على مسرح المركز الثقافي بطنطا، وسط حضور كبير من الجمهور.

وتدور أحداث العرض في بلد ما أصيب بعض الناس بوباء غريب سمى «بالعمى الأبيض» وتم حجز هؤلاء المصابين في حجر صحي؛ حتى لا ينتقل المرض، ومن هنا يبدأ صراع الدراما بين الأفراد وتطور الانفعالات في ظل هذا الحجر، ثم تبدأ تلك المجموعة انتهاك آدمية باقي أفراد الحجر، مما يعبر عن فقدان الإنسانية معناها، وتبدأ المجموعة الأخرى في محاولة التخلص من هؤلاء الأشرار حتى لو تم التضحية ببعض الأفراد في سبيل بقاء الإنسانية بمعناها.

يذكر أن العرض يستمر حتى 8 فبراير الجاري ويقدم مجانًا للجمهور، تأليف موسيقى صادق ربيع، ديكور وملابس محمود الغريب، دراماتورج أحمد عصام، استعراضات سمير نصرى، إخراج السعيد منسي، وبطولة فرقة المركز الثقافي المسرحية.
«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا
«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا
«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا
«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا
«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا
«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا
«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا
«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا

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