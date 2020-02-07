ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»

اختتم الملتقي الثقافى الثاني «إسكندرية ليه» فعالياته أمس الخميس، تحت إشراف الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية، وذلك بتنظيم ورشة عمل «الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه».وتأتي الندوة بالتعاون بين الإدارة المركزية للآثار الغارقة، تحت إشراف إيهاب فهمى رئيس الإدارة، وبين إدارة الوعى الآثرى بالقطاع تحت إشراف مديرة الإدارة الدكتورة إيمان عبد الخالق.وتضمنت فاعليات اليوم الختامى للورشة التدريب العملي، فبدأ بمعمل الترميم بالمتحف البحرى، حيث أوضحت مرام محمد عبد اللطيف، أخصائى ترميم بالمعمل، للمتدربين الخطوات المتبعة في التعامل مع اللقى الآثرية فور استخراجها من المياه والأدوات المستخدمة في ذلك.واستكملت فاعليات التدريب بقلعة قايتباى حيث قام الدكتور محمد السيد محمد، المشرف على اللجنة العلمية بالإدارة، بتقديم نبذة عن مدينة الإسكندرية وفنارها وأهم القطع الآثرية المنتشلة من الموقع.