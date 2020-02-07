رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:34 ص
إسكندرية ليه
إسكندرية ليه
هبه عويضه
طباعة
اختتم الملتقي الثقافى الثاني «إسكندرية ليه» فعالياته أمس الخميس، تحت إشراف الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية، وذلك بتنظيم ورشة عمل «الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه».

وتأتي الندوة بالتعاون بين الإدارة المركزية للآثار الغارقة، تحت إشراف إيهاب فهمى رئيس الإدارة، وبين إدارة الوعى الآثرى بالقطاع تحت إشراف مديرة الإدارة الدكتورة إيمان عبد الخالق.

وتضمنت فاعليات اليوم الختامى للورشة التدريب العملي، فبدأ بمعمل الترميم بالمتحف البحرى، حيث أوضحت مرام محمد عبد اللطيف، أخصائى ترميم بالمعمل، للمتدربين الخطوات المتبعة في التعامل مع اللقى الآثرية فور استخراجها من المياه والأدوات المستخدمة في ذلك.

واستكملت فاعليات التدريب بقلعة قايتباى حيث قام الدكتور محمد السيد محمد، المشرف على اللجنة العلمية بالإدارة، بتقديم نبذة عن مدينة الإسكندرية وفنارها وأهم القطع الآثرية المنتشلة من الموقع.

ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»
ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»
ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»
ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»
ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»
ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»
ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»
ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»
ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»
ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»
ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»
ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»
ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»
ختام فعاليات الملتقي الثقافي الثاني «إسكندرية ليه»

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مقتل نائب زعيم تنظيم القاعدة فى عملية عسكرية باليمن

منذ حوالي 5 ساعات

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

الصور

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

image description

فيفي عبده ولبلبة ونجوم الفن في عزاء نادية لطفي

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

الأكثر قراءة

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

مرتضى منصور يكشف موعد سفر الزمالك إلى قطر

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

لماذا الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»؟

"وهم بنات باريس".. عارضة أزياء شهيرة: الجمال الفرنسى أسطورة

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«ثقافة طنطا» يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم بـ«تراث فنى لا يغيب»

«العمى» عرض مسرحى يجذب جمهور المركز الثقافى بطنطا

عرض مسرحية «الذهب» بقصر ثقافة السويس.. 13 فبراير

«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات