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الثقافة

عرض مسرحية «الذهب» بقصر ثقافة السويس.. 13 فبراير

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:26 ص
قصر ثقافة السويس
قصر ثقافة السويس
ايهاب مصطفى
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم فعالياتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث تستعد فرقة قصر ثقافة السويس المسرحية تقديم العرض المسرحي «الذهب» على مسرح القصر، وذلك فى الفترة من 13 حتى 19 فبراير، تأليف يوجين أونيل، إعداد محمد هلال، تصميم استعراضات باسم القرموط، ومخرج منفذ الدسوقي إبراهيم، وتصميم ديكور وملابس واكسسوار إيناس محمد علي، وإشراف على تنفيذ الديكور والملابس إيناس محمد علي، وتأليف أشعار محمد شعبان، وتأليف موسيقي وألحان وتوزيع محمد عبدالجليل، وإخراج خالد محمد عبدالسلام.

ويحاول المخرج من خلال العرض أن ينقل الجمهور لعقلية المؤلف يوجين أونيل، الذى قدم الذي قدم العمل المسرحي بنفس العنوان السابق، حيث كان أونيل أجدر الكتاب نقلا لوصف الأجواء البحرية والبحارة وشؤونهم، فيما إنه نقل خلال العرض عثور البطل وربان السفينة على كنز فى إحدى الجزر وبتأثير الطمع والجنون قتل اثنين من طاقمه واللذين اعترفا بأن الكنز مزيف ولا جدوى من حمله على ظهر السفينة، ومن هنا بدأت علامات الجنون والريبة تسيطر على انفعالات الربان والذى تتوترت علاقته مع زوجته هى الأخرى وتعرف القصة بشكل مفصل فى أثناء حديثه عنها وهو نائم.

وأخيرًا يعترف الربان بأن الكنز مزيف هو الآخر قبل وفاته، ومن هنا يأتي الهدف من القصة وهو  تصوير تأثير الطمع الذى يجلب بالطبع الهلاك لصاحبه، مسرحية «الذهب» التي كتبها عام 1920 في بروفنستاون يصور فيها حياة بحار يود القيام برحلة للحصول على الذهب وهو تبعًا لذلك يحاول تجاهل مسئولياته الأخلاقية عندما سيطرت عليه هذه الفكرة، كما أقامت المكتبة العامة بالقصر مسابقة في المعلومات العامة تحت إشراف مسئولة النشاط، بينما نفذ بيت ثقافة الزيتيات ورشة رسوم حرة للأطفال.
عرض مسرحية «الذهب» بقصر ثقافة السويس.. 13 فبراير
عرض مسرحية «الذهب» بقصر ثقافة السويس.. 13 فبراير
عرض مسرحية «الذهب» بقصر ثقافة السويس.. 13 فبراير
عرض مسرحية «الذهب» بقصر ثقافة السويس.. 13 فبراير

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