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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:24 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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انطلق أول أيام عروض المسرح لذوي الاحتياجات الخاصة، أمس الخميس، ضمن فعاليات برنامج التمكين الثقافي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

وقدمت فرقة «النور» للمكفوفين عرض مسرحي بعنوان «القلب الأبيض» على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ويستمر حتى الثلاثاء ١١ فبراير الجاري، العرض من تأليف أيمن النمر، إخراج الفنان محمود، عيد، ديكور الفنان حمدي قطب، وتعبير حركة الفنان زيكو، وإضاءة الفنان مايكل يعقوب.

ويتناول العرض المسرحي أحلام وطموحات ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في العيش الكريم والنظرة السلبية من المجتمع وصعوبة التعايش مع الظروف الخاصة بهم، كما يناقش جهود الدولة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأسوياء، حيث يقدمون صرخة حق لتصل إلى أعماق القلوب في حقهم في مجرد الأحلام.
«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات
«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات
«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات
«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات
«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات
«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات

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