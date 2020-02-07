«كوشنر»: عباس مسئول عن أعمال العنف الأخيرة بإسرائيل

حمّل جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، «مسئوليةً» أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل.وقال «كوشنر»، للصحفيين بعد لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بحسب وكالة «فرانس برس»، إن عباس «دعا إلى الرد عبر أيام من الغضب، حتى قبل أن يرى خطة السلام الأمريكية»، مشيرا إلى أنه أجرى «محادثات بناءة جدا» على مدى ساعتين مع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.وأصيب 14 شخصًا بينهم 12 جنديًا إسرائيليًا بجروح، فجر الخميس، في عملية دهس بسيارة في وسط القدس، فيما قتل ثلاثة أشخاص بينهم فلسطينيان على الأقل خلال الساعات الماضية في مواجهات مع إسرائيليين، في تصعيد للتوترات بعد إعلان خطة الرئيس الأمريكي للسلام.