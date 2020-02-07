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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 إجراءات من وزير التعليم العالي لتأديب طالب «تجارة الإسكندرية»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:26 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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تابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مع رئيس جامعة الإسكندرية ونائب رئيس الجامعة ومجلس كلية التجارة، تطورات أزمة اعتداء طالب بالكلية على عضو بهيئة التدريس.

وأجرى الوزير اتصالا تليفونيا، مساء الخميس، بعضو هيئة التدريس؛ للاطمئنان عليه عقب تعرضه للاعتداء من الطالب، حيث أكد له على اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيده بأى جامعة أو معهد آخر.

كما وجه «عبدالغفار» المستشار القانوني للوزارة بمتابعة الشق الجنائى فى الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس.

وشدد على ضرورة سرعة إجراء تحقيق عاجل مع شركة الأمن المسئولة عن تأمين الجامعة؛ لمعرفة ملابسات حادث دخول طالب بسلاح إلى الحرم الجامعي.

وأكد الوزير أيضًا على الحسم الكامل فى تنفيذ القانون، واحترام الأعراف الجامعية للحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب.

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