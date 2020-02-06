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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
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وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي
الخميس 06/فبراير/2020 - 11:42 م
عزاء نادية لطفي
تصوير: محمود عبد الناصر
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