هواوي تقاضي شركة أمريكية على خلفية انتهاكات لبراءات اختراع

رفعت شركة الاتصالات الصينية "هواوي" دعويين قضائيتين ضد شركة الاتصالات الأمريكية "فيرايزون" بسبب انتهاك لبراءات اختراع بعد فشل واضح في الاتفاق على شروط الترخيص لاستخدام ملكيتها الفكرية.وقالت شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات وصناعة الهواتف الذكية إنها قد تواصلت مع "فيرايزون" منذ عام، وأبلغت الشركة الأمريكية بانتهاكها لعدة براءات اختراع لهواوي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم الخميس.ومن بين انتهاكات براءات الاختراع المشار إليها تدابير أمان الشبكة والمشاركة عن بُعد من جهاز كمبيوتر وعناصر تحكم الوالدين في الجهاز، وحتى تصميم تطبيق جهات الاتصال للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.وقال ريتش يانج، المتحدث باسم فيرايزون، إن دعاوى هواوي هي "حيلة علاقات عامة، ويفتقر هذا الإجراء إلى الوقائع الموضوعية، ونتطلع إلى الدفاع بقوة عن شركتنا وعن أمتنا".وعلى الرغم من أن محتوى الإجراء القانوني لا يبدو أنه ينطوي على مخاطر كبيرة، إلا أنه علامة جديدة على موقف هواوي التنافسي المتزايد تجاه الشركات الأمريكية في أعقاب العقوبات المكبلة التي تفرضها واشنطن على الصين.