وائل خورشيد يكتب: حتى الرمق الأخير

• خط النهاية

• تراه ولا تدركه

• أمتار بين الإنسانية والحرام

• كيف نعيش؟

• كم يمكنك أن تتلقى من الضربات؟

• سكارى وما هم بسكارى

الله خلق أجسادنا ميكانيكية تعمل بشكل تلقائي، لا يمكنك أن تتصور حجم العمليات المعقدة التي ينفذها الجسم ذاتيا طوال الوقت، أجسادنا تعالج نفسها، وتداوى جراحها، وهذا شيء هام، فإلي جانب كونها الطريقة الوحيدة لنا لنحيا، فله سبب آخر؛ فالحياة تعتصرنا طوال الوقت، تعتصرنا جدا، تعتصرنا حد الموت، ولو أن الجسد استسلم، لرحلنا سريعا وربما فنت الأرض.في كل يوم، أنت على موعد مع ما يتقوت على روحك، فيرمم جسدك نفسه، والصعاب يمضغها الزمان، ونعاود الكرة.. ونستمر.الحياة تشبه تلك الأمتار القليلة قبل خط نهاية سباق الألف متر، الوقت الذي تعانق فيه الموت، وتخفت قوتك، وتكاد عنقك تلامس الأرض انحناءً، وقت ترغب فيه جدا أن تتوقف وتتراجع، كل أفكارك التحفيزية ورغباتك العالقة على أسوار عقلك، تتساقط واحدة تلو الأخرى. تلك الأمتار الفاصلة، تحدد من يبقى ومن يمر، من يُهزم ومن ينتصر.تركض طوال الوقت، تحاول اللحاق بمجهول، شيء لا نهائي يقف على مسافة بعيدة، لكنها تتيح لك رؤيته، يناديك، فتركض، فيسبقك، فتركض وتلهث. أتسقط؟ الناس عند تلك النقطة يختلفون، فكل قواك وما تظهره، وأفكارك المسبقة تتحطم.بعضهم عندما يصل لإنهاك الأمتار الأخيرة "يسرق. يقتل. يمارس البذاءات". هذا هو الأوكسجين الذي يتغذى عليه البعض وقت الضعف، حتى أن بعضهم يعتاد الأمر ويفضل العيش ضعيفا متلقفا ما يناله ممن حوله.تحضرني حكاية ولد اجتمع عليه عدة خصوم، حاولوا النيل منه، ظلوا يضربونه ويهاجمونه، ولكنه لا يسقط، هناك شيء ما في نفسه لا يدعه يُهزم، ربما الهزيمة تعني كسر في روحه، يقضي عليه حيا. يبقى الولد واقفا يتلقى اللكمات، كل ذرة في جسده شاردة تمضي في اتجاه، تكاد تتفكك عن بعضها، ولكنه يبقى، هم يتعبون، وهو لا يسقط. حينما انتهوا منه كان جسده قد انتهى بالفعل، لكنه لم يعطهم شيء، ولم يتنازل عن شيء. وكانت المفاجأة أنه وفي هذه الحالة وقف مرة أخرى، وبما نسميه «حلاوة روح» حاول أن يقاومهم. ربما لو استمر سينتصر. فهو صراع الأمتار الأخيرة.في فيلم «روكي» الجزء الرابع نسخة عام ١٩٨٥ بعدما قتل «إيفان دراجو»، «أبولو كريد»، صديق «روكي»، عاد الأخير من جديد لينازل الأول، والذي كان يتعاطى منشطات، ما فعله «روكي» طوال النزال كان تلقي الضربات والوقوف مترنحا، يسقط ويقوم، ولكنه لا ينتهي، ظل كذلك حتى خارت قوى الآخر وانتصر.نفس الشيء في فيلم «روكي» ٢٠٠٨ وهو أحد أحب الأفلام إليّ، حينما قرر البطل وهو «سيلفستر ستالون» مع تطور الأحداث العودة للملاكمة وهو في سن الستين، وحينما انعقدت المباراة، ظن الجميع أنه سيسقط أمام بطل العالم في الجولة الأولى، ولكن ما حدث أنه بعد عدة جولات طويلة كاد أن ينتصر!هكذا نقضي الحياة، كأننا داخل غرفة حوائطها تنغلق بثبات وبطء، تقترب منك جدا، جدا، وتعتصرك، وإن بقيت صامدا، تنفرج، فتمهلك لحظات لتلتقط أنفاسك، ثم تعاود الكرة من جديد. بعضنا يحمل بعضا أحيانا، ونهرب حينا، ومنا من يسترح ويخسر لبعض الوقت ثم يعود فيكمل، وبعضنا يخطئ.الحالة التي أقصدها أننا متيقظين لكن سكارى، مترنحين ولكن نبدو ثابتين، نمضي وبعضنا يسقط.